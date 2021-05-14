'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, Kovid-19'a yakalandı

Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye giden türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın’ın tedavisi evinde sürecek.

Hakkarili türkücü Aydın Aydın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çekmişti.