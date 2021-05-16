Hindistan'a Sputnik V aşısının ikinci partisinin sevkiyatı yapıldı

Kudaşev, “Hindistan’da yürütülen aşı kampanyasında Rus aşısının kullanılmaya başlanması hesaba katıldığında, bu sevkiyat çok zamanında oldu. Sputnik V aşısının etkinliği dünyanın dört bir yanında biliniyor” dedi.

Sputnik V aşısının virüsün yeni mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu hatırlatan Kudaşev, Hindistan’ın yılda 850 milyon doz kadar aşı üretmeye başlamasının beklendiğini ifade etti.

Kudaşev, “Yakın zamanda Hinistan, tek dozluk Sputnik Light aşısını üretmeyi planlıyor. Kovid-19’la başarılı bir mücadele ancak güçlerimizi birleştirerek ve halklarımızın başlıca ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mümkün” dedi.

Sputnik V aşısının ilk partisi Haydarabad’a 1 Mayıs’ta ulaşmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.