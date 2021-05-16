MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Bakanlık, 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili kararın, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.