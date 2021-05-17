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    Gözler 'kademeli normalleşme' döneminin ilk kabine toplantısında: Hangi konular ele alınacak?

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    Koronavirüs salgını
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    Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Kovid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek. Bu önlemler ve uygulanacakları tarihler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında konuşulacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, bugün saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

    Dün de İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları paylaştı. 

    NTV'nin haberine göre 1 Haziran 2021'e kadar kademeli normalleşmenin ilk aşaması olacak. Ardından diğer aşamalara geçilecek. Bu aşamalarda sosyal hayatın nasıl olacağına ilişkin birçok soru var. Bu konular bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ele alınacak. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak. 

    Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

    1 Haziran sonrası uygulanacak tedbriler belli olacak

    Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

    Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

    Aşılama süreci de ele alınacak

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

    Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

     

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Kovid-19, Koronavirüs, Salgın, Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma
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