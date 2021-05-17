DSÖ'den İsrail'e: Sağlık çalışanlarının ve tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, isim vermeden İsrail'e, "Sağlık çalışanlarının ve tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur" uyarısında bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 1307 kişinin yaralanmasının ardından DSÖ'den ilk açıklama geldi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Hafta sonu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarında ve Filistin'deki durumun, potansiyel olarak kontrol edilemez bir güvenlik krizine ve insani krize yol açabileceği konusunda uyardı." diye konuştu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, isim vermeden, Gazze'deki sağlık durumunun son derece endişe verici olduğunu, "son günlerde tırmanışa geçen çatışmalarda sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik onlarca olay meydana geldiğini" söyledi.

'Tüm dünya için risk'

Bölgede, ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının ciddi şekilde etkilendiğini belirten Ghebreyesus, bunun bir bütün olarak tüm dünya için sağlık riskleri oluşturabileceğini vurguladı.

Ghebreyesus, üstü kapalı bir şekilde İsrail'i uyararak, "Sağlık çalışanlarının ve tesislerinin korunması her koşulda bir zorunluluktur. Uluslararası insancıl hukuk normlarına tam olarak saygı gösterilmesi esastır." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının ve altyapının her koşulda korunması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, tüm taraflardan liderlere "hayati önemdeki insani hukuka saygı gösterme" çağrısında bulundu.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise bir soru üzerine, "Çatışma bağlamında, sivillerin sağlığı ve hayatlarının korunması gerekiyor. Ayrıca onlara sağlanan sağlık hizmetlerinin de korunması gerekiyor. Sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması ve insanlar için gerekli sağlık hizmetlerine erişimin garanti altına alınması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

'İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları ve hastane yollarını hedef aldı'

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları, Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi. Ağır bombardıman nedeniyle 36 okul ve çok sayıda sağlık merkezi zarar gördü.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, dün basına yaptığı açıklamada, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı." ifadesini kullanmıştı.