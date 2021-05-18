Rosatom’un Kovid-19 sonrası komplikasyonların tedavisi için geliştirdiği cihaz Türkiye’de denenecek

Türkiye’deki sağlık merkezlerinin Rusya'da geliştirilen, Kovid-19 sonrası komplikasyonları olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılan ‘Tianoks’ adlı nitrojen monoksit üretme cihazını deneyeceği bildirildi.

Rusya nükleer endüstrisinin resmi yayın organı olan Strana Rosatom gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) çatısında geliştirilen, Kovid-19 sonrası komplikasyonları olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda kullanılan ‘Tianoks’ adlı nitrojen monoksit üretme cihazı Türkiye’deki sağlık merkezlerinde denenecek.

Haberde, “Rosatom temsilcileri nisan ortalarında Tianoks’un imkanlarını Türkiye’nin sağlık kuruluşlarının uzmanlarına sundu. Uzmanlara, tromboembolizm ve diğer pulmoner hipertansiyon rahatsızlıklarında, Kovid-19 sonrası komplikasyonları olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda, yeni doğanlarda ve prematüre bebeklerde kritik durumların tedavisinde cihazın ürettiği nitrojen monoksiti kullanma deneyimi anlatıldı” denildi.

Haberde, toplantı sonrasında tarafların, cihazların klinik ortamda test edilmek üzere Türkiye'deki sağlık merkezlerine teslim edilmesi konusunda anlaştıklarına dikkat çekildi.

Rosatom Yeni Girişimleri Destekleme Departmanı Direktör Yardımcısı Sergey Burnos, gazeteye verdiği demeçte, “Tianoks cihazlarının teslimatının başlaması durumunda Türk sağlık merkezleriyle işbirliğinin geliştirilmesi, gelecekte bu benzersiz Rus teknolojisinin ve ekipmanının uluslararası pazardaki kullanımının önemli ölçüde genişletilmesine olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Habere göre Tianoks’un başlıca avantajı, hasta yatağının hemen yanına yerleştirilebiliyor olması, zira genellikle nitrojen monoksit fabrikalarda üretiliyor ve yüksek basınçlı tüplerin içinde kliniklere getiriliyor, bu nedenle kullanımı oldukça zorlaşıyor.

Tianoks cihazı, Tüm Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü (Sarov, Nijniy Novgorod bölgesi) Rusya Federal Nükleer Merkezi ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI Sarov şubesinin uzmanları tarafından geliştirildi. Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı (Roszdravnadzor) 22 Haziran 2020’de Tianoks’u tescil etti.