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    Rusya - koronavirüs - Kovid-19 - Moskova -

    Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Rusya'da Kovid-19 ile ilgili durum istikrarlı

    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (584)
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    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılması ile ilgili durumun istikrarlı olduğunu kaydetti.

    Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yeni koronavirüs salgınıyla ilgili durum bugün istikrarlı olarak kalıyor. Mayıs başındaki tatil günlerini birleştirme kararı artışı önlememize, bu istikrarlı durumun değişmesine izin vermeme fırsatını verdi" ifadelerini kullandı.

    Ülkede solunum yolu hastalıkları kaynaklı pnömoni vakalarında azalma yönünde bir eğilim gözlemlendiğini kaydeden Rospotrebnadzor Başkanı, mayıs tatillerinin ardından akut solunum yolu viral enfeksiyonlar seviyesinin 2 kat azaldığını söyledi.

    İnsanların en çok evlerinde ve toplu ulaşım araçlarında Kovid-19'a yakalandığının altını çizen Popova, çoğunlukla 50 yaş üstündeki insanların hastalandığını belirterek, "Gençler ve çocuklar arasında vaka oranı çok düşük. Bugün, aşılanmak için bu durumdan yararlanmak gerekiyor. Vakalar, yurtdışından dönen aşı yapmamış vatandaşlar arasında tespit ediliyor" dedi.

    Rusya-koronavirüs tesi-laboratuvar
    © Sputnik
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    Ülkede 'halk sağlığı kalkanını' oluşturma yönünde çalışmalar başlattıklarını anlatan Rospotrebnadzor Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halihazırda temel görevimiz, hiçbir enfeksiyonunun geçen yıl yaşadığımız zararı bir daha vermesine izin vermemek. Genel olarak risklerin oluşması durumunda, insanlar ve ekonomi için risklerin olmamasını sağlamak. Ana sloganımız, tam kapanma ve normal hayatın ihlali olmadan salgın."

    Bunun için sınırda yeni, daha mobil ve güçlendirilmiş karantina kontrolünün oluşturulması gerektiğini dile getiren Popova, testlerin hızlı bir şekilde sonuç vermesi gerektiğini belirterek, "Her türlü salgına karşı testleri 4 gün içinde geliştirilmek, çok acil halletmemiz gereken bir görev” değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (584)
    Etiketler:
    vaka, Kovid-19, Salgın, Koronavirüs, Anna Popova, Rospotrebnadzor, Rusya
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