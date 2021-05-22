Türk İlaç: Sputnik Light ve Çumakov Merkezi'nin aşısını Türkiye'de üretmek için görüşmeler yapıyoruz

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Başkanı Berat Battal, Sputnik Light aşısı ile Çumakov Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak koronavirüs aşısını Türkiye'de üretmek için görüşme halinde olduklarını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Battal, "Kovid-19 aşılarının üretimi şu anda çok önemli bir konu. Rus partnerlerle bunun üzerinde çalışabileceğimiz için çok gururluyuz. Görüşmelerin ana hedefinde, Sputnik Light aşısı ile Devlet Çumakov Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya'da tescil edilen üçüncü aşı olan KoviVak yer aldı" dedi.

Görüşmelerin hızlı ilerleyeceğini umduklarını ve düşündüklerini kaydeden Battal, "İyi bir başlangıç yaptık ve sözleşmeyi çok yakında, belki bir ay içinde imzalayacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 20 Şubat'ta KoviVak aşısının Sputnik V ve Epivakkorona'dan sonra tescil edilen üçüncü aşı olduğunu açıklamıştı.

Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı ise 6 Mayıs'ta tescillenmişti.