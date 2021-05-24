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    Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte sınırların kapanmasından dolayı Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede kalan 220 Avustralya vatandaşı, bir yıllı aşkın aradan sonra özel seferle ülkelerine döndüler.

    Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202105241044571622-avustralya-vatandaslari-bir-yil-sonra-ulkelerine-dondu/

    Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte sınırların kapanmasından dolayı Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede kalan 220 Avustralya vatandaşı, bir yıllı aşkın aradan sonra özel seferle ülkelerine döndü.

    Salgından nedeniyle sınırların kapanmasıyla ülkelerine dönemeyen ve 25 farklı ülkede bir yıldır yaşamlarını sürdüren 220 Avustralya vatandaşı sonunda ülkesine dönebildi.

    Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü. Bilet işlemlerinin tamamlanmasının ardından 220 Avustralya vatandaşı dün akşam saat 23.00 sıralarında Quantas Havayolları'na ait özel seferle İstanbul'dan Darwin'e gitti.  

    'Koronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu'

    14 yıldır Avustralya'da yaşadığını ve 2019 yılında kısa tatil için geldiği Türkiye'de iki yıldan beri kaldığını ifade eden Gökhan Altındağ "Eşimin hamileliği sıkıntılı geçince burada kalmak zorunda kaldık ve kızım Bursa'da dünyaya geldi. Ondan sonra da 2020 Mart ayında koronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyoruz dönmek için birçok havayolu ile gitmeye çalıştık ama biletler iptal oldu. Ama devlet ile bağlantıya geçtik ve bu uçuşu düzenledi. Onlar bize yardımcı oldu" dedi.

    Kızı Anica ile birlikte Macaristan’dan gelen Eva Szıgetti ise, "Macaristan'a ameliyat olmak için 2018'de yılında gitmiştim. 40 yıl önce de Macaristan'dan Avustralya’ya mülteci olarak gitmiştim. Aslen Macaristanlıyım. Ben şanlıydım bu ülkede ailem vardı. Zorluk çekmedik.  Şimdi ikinci ülkeme dönüyoruz. Çok duygusal neredeyse üç yıl bulacak. Çok mutluyuz. 2020  Aralık’ tan beri bilet almaya çalışıyoruz.  Macaristan’dan buraya Türk Hava Yolları ile geldik. Koronavirüs aşılarını da olduk" diye konuştu.

    Salgın nedeniyle sınırların kapanmasından dolayı master yaptığı İtalya'da kaldığını ifade eden Brıa Versave ise şunları söyledi:

    "Dışişleri Bakanlığı'nın diğer uçak biletlerinin çoğu iptal edildi. Katar Havayolları biletleri iptal ettiği için kimse ülkesine dönemedi. Bu garanti bir uçuş olduğu için biletlerimizi aldık ve ülkemize dönüyoruz.  Yaklaşık bir yıldan fazla İtalya'dayım. Bir yıldır ailemden uzaktayım. Onları göreceğim için mutluyum."
    Etiketler:
    Macaristan, İstanbul, Kovid-19, Koronavirüs
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