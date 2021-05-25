Hindistan'da Panacea Biotec firması, Sputnik V üretimine başladı

India TV News sitesinin haberine göre Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile Panacea Biotec firması, Hindistan'da Sputnik V üretimine başladı.

Yılda 100 milyon doz üretileceği belirtilen aşıların ilk partisi, kalite kontrol testleri için aşının geliştirici olan Moskova'daki Gamaleya Araştırma Merkezi'ne gönderilecek.

Kalite kontrol testlerinin ardından Paancea Biotec'in bu yaz tam kapasite üretime geçmesi bekleniyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Panacea Biotec ile yapılan ortak dahilinde Hindistan'da üretimin başlaması, bu ülkeye pandemiyle mücadelede yardım edilmesi açısından önemli bir adım. Sputnik V üretimi, Hint hükümetinin koronavirüs salgınında yaşanan zorlu dönemi geride bırakma çabalarına destek verecek" ifadelerini kullandı.

India TV: RDIF, Panacea Biotech launch production of Sputnik V vaccine in India; target 100 million doses per year

👇https://t.co/YjMMk1WLbq — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 24, 2021

​Daha önce RDIF, Hindistan'ın en büyük ilaç üreticileri olan Gland Pharma, Hetero Biopharma, Stelis Biopharma ve Virchow Biotech şirketleri ile toplamda 850 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi için anlaşma imzalamıştı.