Kızılhaç ve Kızılay’dan Rusya’ya Sputnik V aşı talebi

Mariya Zaharova, basın toplantısında, “Rusya hükümeti en son Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan Sputnik V aşısı talebini aldı” ifadesini kullandı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 Ağustos ayında tescil edilen dünyanın ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V, bugüne kadar toplamda 3 milyar 200 milyon nüfusa sahip 66 ülke tarafından onaylandı.

Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V aşısının yüzde 97.6 etkiye sahip olduğu bildiriliyor.