AstraZeneca, kombine aşı için Rusya'ya yeni belgeler sunacak

İlaç şirketi AstraZeneca, geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Sputnik V aşısının ortak araştırması için güncellenmiş belge paketini hazırlamakta olduğunu ve en yakın zamanda Rusya Sağlık Bakanlığı'na sunmayı planladığını açıkladı.

AstraZeneca şirketinden RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan, ortak araştırmayı onaylama süreci kapsamında ek verilerin sunulması yönünde talep aldık. Güncellenmiş belge paketini hazırlıyoruz ve en yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'na göndermeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AstraZeneca ve Sputnik V ortak araştırmasına onay vermeyen Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komitesi'nden bu kararla ilgili resmi bilgi alınmadığı belirtilen açıklamada, "Bu enformasyon, araştırmanın onaylanmadığı anlamına gelmiyor. Etik Komitesi’nin yönelttiği sorular ilk sağlanan belgelerle ilgili" denildi.

Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komitesi'nin Sputnik V-AstraZeneca aşılarının ortak araştırılması için onay vermediği bildirilmişti.

Gamaleya Merkezi, AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve R-Farm şirketi arasında 21 Aralık 2020 tarihinde iş birliği memorandumu imzalanmıştı.

Memorandum, Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı ile AstraZeneca’nın geliştirdiği AZD1222 aşısının kombine kullanımına yönelik klinik araştırma programının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde işbirliği öngörüyor.