Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu, Sputnik V ile AstraZeneca'nın ortak deneyine onay vermedi

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu'nun Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği aşının ortak klinik araştırmalarına onay vermediği belirtildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yetişkinlerde yeni koronavirüs enfeksiyonu Kovid-19’un önlenmesi için ‘heterolog prime boost’ şemasına göre uygulanan AZD1222 ve rAd26-S ilaçlarının kombinasyonunun güvenliğini ve immünojenisitesini belirlemek için basit, kör, randomize fazın I/II denemelerine ilişkin karar: Onay verilmedi" ifadelerine yer verildi.
21 Aralık 2020'de Gamaleya Araştırma Merkezi, AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve R-Pharm şirketi arasında bir iş birliği anlaşması imzalanmıştı.
Belge, Sputnik V aşısının bileşenlerinden biri ile AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği AZD1222 aşısının bileşenlerinden birinin kombine kullanımını değerlendirmek için bir klinik araştırma programının geliştirilmesi ve uygulanmasında işbirliğini öngörüyor.
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