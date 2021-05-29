Prof. Dr. Hotamışlıgil: Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Kovid-19 salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir" ifadelerini kullandı.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ne zaman sona ereceğini ve yaygın aşılamanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını ne zaman biter?' sorusunu yorumlayan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, "Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir" dedi.

CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir ile 5N1K'nın konuğu olan Prof. Dr. Hotamışlıgil, şunları söyledi:

Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil.

'Aşı karnesi bence kötü bir fikir'

Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.

Bir numaralı çözülmesi gereken bu: Aşıların dağıtımı. Aşılar arası bir propaganda yarışı da var. Veri eksikliği soru işareti yaratıyor.

'10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı'

İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı.

Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir.

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