TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elbek: 21 ilde Kovid-19'a bağlı vefat sayısı resmi rakamın yüzde 50 üzerinde

Türk Tabipleri Birliği Kovid-19 İzlem Kurulu üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 21 ildeki 'gerçek vefat' sayısının 45 bin 92 olduğunu söyledi. Elbek, 21 il için geçerli olan bu sayının, açıklanan ölüm sayısından yüzde 50 fazla olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Osman Elbek ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Azap, Açık Radyo'da Ömer Madra'nın sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Elbek, Türkiye'deki koronavirüs ölümlerine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, CHP yönetimindeki 21 ildeki belediyeden defin ruhsatlarıyla ilgili bilgilerin öğrenilebildiğini söyleyerek, "Bu 21 ilin toplam nüfusu 40 milyon 782 bin, ki Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 49’u, yarısı kabaca diyebiliriz. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle resmi vefatımız 29 bin 552 idi Kovid-19’a bağlı. Bu 21 ilin defin ruhsatlarından elde ettiğimiz veriler 21 il için 45 bin 92" açıklamasını yaptı.

Elbek, şöyle konuştu: