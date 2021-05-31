Çumakov Merkezi: UNICEF’e KoviVak aşısını tedarik etmeye hazırız

Basın mensuplarına açıklama yapan İşmuhametov, Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği KoviVak aşısını DSÖ’den yeterlilik belgesi aldıktan sonra UNICEF tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti.

İşmuhametov, "Bugün UNICEF yönetimiyle, işbirliği konularını ele aldığımız bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik, Dünya Sağlık Örgütü’nün KoviVak’ın yeterliliğini tanıması ile ilgili beklentileri de ele aldık. UNICEF aşımızın tedarikiyle ilgilendiğini ifade etti ve ben, DSÖ'den yeterlilik belgelerini aldıktan ve Rusya pazarının ihtiyaçları karşılandıktan sonra bunun mümkün olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İşmuhametov ayrıca UNICEF yetkililerinin, Çumakov Merkezi’nin ürünlerinin kalitesinden övgüyle bahsetiklerini de sözlerine ekledi.

Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK aşısı, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona'dan sonra Rusya'da yaygın kullanım için onaylanan üçüncü Kovid-19 aşısı. KoviVak, geçen şubat ayında tescil edilmişti.