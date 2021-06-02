Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'normalleşme' uyarısı: Mevcut durum 1 Mart'a çok benziyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 1 Haziran'da başlayan 'kademeli normalleşme'ye ilişkin uyarıda bulundu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Yavuz, mevcut durumun 1 Mart 2021'deki 'kontrollü normalleşme'ye çok benzediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut durumumuz 1 Mart 2021'le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm."
Mevcut durumumuz 1 Mart 2021'le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm.— Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) June 2, 2021
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