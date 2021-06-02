Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'normalleşme' uyarısı: Mevcut durum 1 Mart'a çok benziyor

Mevcut durumumuz 1 Mart 2021'le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm.