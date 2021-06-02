Salgın sürecinde İstanbul'a havayoluyla gelen 17 bin kişi yurtlarda karantinaya alındı

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020’den beri havayoluyla İstanbul’a giriş yapan yaklaşık 17 bin kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

Mutasyonlu virüs tehlikesi bulunan ülkelerden havayoluyla İstanbul’a gelen vatandaşlar ve yabancılar, Kovid-19 temaslı yolcular, havalimanında yapılan kontrollerde testi pozitif çıkanlar ile karantina kurallarını ihlal edenler 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor.

Yurtta kalanlara ilk gün ve 14. günün sonunda PCR testi yapılıyor. Son test de negatif çıkarsa yerli ya da yabancı misafirler yurttan ayrılabiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, Sadabat Öğrenci Yurdu, Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Öğrenci Yurdu ile bir süreliğine İyi Maya Öğrenci Yurdu karantina merkezi olarak hizmet verdi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre 1104 odası bulunan Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, izolasyon sürecinde İstanbul’da en çok misafir ağırlayan karantina merkezi oldu. Yurtta kalan 11 bin 574 kişinin 7 bin 967’sini testi pozitif çıkanlar ve karantina kurallarını ihlal edenler, 3 bin 607’sini temaslılar oluşturdu.

Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Onuralp Dinç, birçok ülkede bu hizmetlerin para karşılığında yapıldığını belirterek, salgının başından beri Türkiye’de ücret alınmadığını vurguladı ve özveriyle çalışan kurum personeline teşekkür etti.