Kayıt
01:48 03 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan '3. doz aşı' açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde yok

    © DHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1726)
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1042948103_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_5d864974e7550ba1f65c343a4c4857f0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202106031044645588-prof-dr-mehmet-ceyhandan-3-doz-asi-aciklamasi-dunyanin-hicbir-yerinde-yok/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında '3. doz aşı yaptırdım' açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Henüz daha dünyanın hiçbir yerinde 3. doz aşı uygulaması diye bir öneri yok" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin konuşan Erdoğan, şu ana dek 3 doz aşı yaptırdığını açıkladı. Erdoğan, "Ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" diye konuştu.

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

    'Dünyanın hiçbir yerinde 3. doz aşı uygulaması diye bir öneri yok'

    Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Erdoğan'ın katıldığı yayını izlediğini söyleyen Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Henüz daha dünyanın hiçbir yerinde 3. doz aşı uygulaması diye bir öneri yok. Sağlık personellerine Sinovac aşısı uygulandı. Ben de dahil bütün sağlık personelleri bu aşıyı olduk. BioNTech-Pfizer ile kıyasladığınız zaman Sinovac aşısının bağışıklık cevabı biraz düşük, yan etkileri de daha az. Aslında yan etkilerinin az olması iyi bir şey değil. Çünkü bağışıklığı da çok fazla uyarmıyor. Sağlık personellerine 2 doz Sinovac aşısı yapılmasına rağmen hastalanan, yoğun bakıma yatan, hayatını kaybedeleri biliyoruz. O yüzden Sağlık Bakanlığı'na, sağlık personellerine bir 3. doz BioNTech-Pfizer aşısının uygulanmasını önerdim. Henüz bir cevap yok, bekliyoruz. Bakanın kendisine de ilettim bunu. Bu durumdayken devlet büyüklerimizin lider olması, örnek olması lazım. Örneğin orada mesafeyle ilgili de  yanlış mesajlar verildi. Bir buçuk metre mesafe denildi, halbuki artık onun 2 metre olduğunu bakanlık da söylüyor. Artık bütün bilim dünyası İngiltere varyantında 2 metreden daha yakın temasların riskli olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla, umarım insanlar o açıklamalardan çok fazla etkilenmemişlerdir."

    'İnsanları karamsarlığa sürüklüyor'

    Bakanlık tarafından 250 milyon doz aşının geleceğinin açıklandığını ama daha gelen aşı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti:

    "Sağlık Bakanlığı tarafında 'tek doz aşıyı bir yapalım, gelen tüm aşıları tek dozda kullanalım, sonra gelenlerle 2. dozu tamamlarız' diye bir karar alınmış. Bu durumda 3. dozdan bahsetmek açıkcası insanları biraz karamsarlığa sürüklüyor. Kaldı ki 3. doz gerçekten gerekli mi, bu kesin gösterilmiş bir şey değil. Biraz da firmaların ticari kaygısından, pazar bulma çabasından kaynaklanıyor. Şöyle düşünelim; aşı üretimi, kapasiteyi artırarak devam ediyor. Ancak gelişmiş, yüksek gelirli ülkeler aşıları ya alıp stokladılar ya anlaşmaları yaptılar, kendilerine yetecek aşıları hallettiler. Aşıya para ödeyecek ülkeler, işlerini hallettikten sonra bu üretilen aşılar, bu kadar yatırım boşa gitmeyecek. Bu ülkeler devam edecek bir süre. Şimdi firmalar üretecekleri aşıya artık yavaş yavaş pazar aramaya başladı. Türkiye'ye 60 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısının gelecek olmasının nedeni de budur. Yani orada hemen her firma yetkilisinin, firma sahibinin söylediği lafı doğru kabul etmek kesinlikle büyük bir hata olur. Artık bundan sonra firmaların, devletlerin yapacağı açıklamalara değil, bu konuda yapılmış bilimsel, yeterli vaka sayısı üzerinde yapılmış çalışmalara bakmak lazım. Çünkü bunlar o işten para kazanan firmalardır. Neticede kendi malına pazar arıyor. 3. doz gerekli diyecek ki insanlar 3. doza yatırım yapsın, bütçe ayarlasın ve kendisi mal satsın. Dolayısıyla ben şu anda 3. doz gerekli ya da değil diyemiyorum. Çünkü bununla ilgili hiçbir veri yok, bunu biraz zaman gösterecek."

    'Ben 3. doz yaptırmak istesem, sistem izin vermez'

    Sağlık personellerine 3. doz BioNTech-Pfizer aşısının yapılması için Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları başvurudan yanıt alamadıklarını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi:

    "Ben sağlık personeli olarak Sinovac aşısı oldum. Biz kendi çalıştığımız birimde arkadaşlarla birlikte antikorumuza baktık. Aslında bu yapılan antikor testleri de çok güvenilir testler değil. Kaldı ki orada bulduğunuz sonucun ne kadar üzerinde olursa koruyucu, ne kadar altında olursa koruyucu değil gibi bir bilgi de elimizde mevcut değil ama sıfır bulduk. Yani Sinovac aşısıyla aşılanmış çok sayıda sağlık personelinin oluşturduğu antikor cevabı sıfır seviyesinde. Örneğin, ben kendim için 3. doz aşı yaptırmak istesem, sisteme giriliyor ve benim 2 doz aşı olduğum görülünce bana aşı yapmıyorlar. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir yöntemle korunması önemlidir ama bunu sağlamak şu anda hiç kimsenin elinde değil. Bir şekilde sağlık personellerine 3. doz aşı olarak BioNTech-Pfizer'ın yapılmasını önerdik, bekliyoruz. Sonuç ne henüz bilmiyoruz."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1726)
    Etiketler:
    Sinovac, BioNTech, Pfizer, Koronavirüs aşısı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ceyhan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet