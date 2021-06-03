Vietnam, yıl sonuna kadar Rusya'dan 20 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, bu yıl içinde 20 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edilmesi konusunda Rusya'yla anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Kitlesel aşılama sürecini hızlandırmak isteyen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, Rusya'yla bu doğrultuda işbirliği yapmaya yönelik bir adım attı.

Rusya'nın Vietnam'a aşı tedarik etmeyi kabul ettiğini ve buna göre 2021 yılı içinde 20 milyon doz Sputnik V aşısı alacaklarını belirten Long, Vietnam'ın aşılamayı hızlandırmak için Kovid-19 aşılarına en kısa sürede erişmeye çalıştığını kaydetti.

Devlet şirketi Vabiotech'in temmuzdan itibaren Rus aşılarını paketlemeye başlayacağını ve aylık kapasitenin 5 milyon doz olacağını anlatan Long, "Bu, Rusya'nın aşı üretim teknolojisini Vietnam'a göndermesi açısından önemli bir adım" dedi.

Long, 98 milyon vatandaşın yüzde 75'ini aşılamak için koydukları 2021 yılı içinde 150 doz aşı alma hedefine yaklaştıklarını ekledi.

Vietnam, şimdiye dek büyük bölümü AstraZeneca aşısı olmak üzere yaklaşık 2.9 milyon aşı aldı ve bunların yaklaşık 1 milyonunu uyguladı.