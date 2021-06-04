TTB'den yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine dolandırıcılık uyarısı

TTB'nin, "Kovid-19 pandemisinde yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin ailelerini dolandırıcılara karşı uyarıyoruz" başlıklı açıklamasında, "TTB ile indirim anlaşmalı firma olduklarını söyleyen dolandırıcıların yaşamını yitiren meslektaşımızın borcu olduğunu iddia ederek ailesinden para almaya çalıştığı öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine uyarıda bulundu.

COVID-19 Pandemisinde Yaşamını Yitiren Sağlık Emekçilerinin Ailelerini Dolandırıcılara Karşı Uyarıyoruz



👇https://t.co/EDkbyEbHwG pic.twitter.com/4TwvshJM72 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) June 4, 2021

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TTB, "Kovid-19 pandemisinde yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin ailelerini dolandırıcılara karşı uyarıyoruz" başlığıyla yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Organize suç örgütlerinin yaşamını yitirmiş meslektaşlarımızın ailelerine dolandırıcılık amacıyla ulaştıkları Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) iletilmiştir. Birliğimize iletilen bir başvurudan, 'TTB ile indirim anlaşmalı firma olduklarını' söyleyen dolandırıcıların yaşamını yitiren meslektaşımızın borcu olduğunu iddia ederek ailesinden para almaya çalıştığı öğrenilmiştir.

Sağlık emekçilerinin ailelerini, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine inanılmaması ve göz yumulmaması yönünde uyarmak isteriz. Organize suç örgütünün yakalanmasına yönelik gerekli girişimleri başlatacağımızı ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Kovid-19 pandemisinde yaşamlarını yitiren sağlık emekçilerini bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.