Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Bir ayda 25 milyon doz aşı yapılırsa, Temmuz'un ilk haftası eğlence hayatı başlayabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Temmuz ayının ilk haftasının arifesinde konserlerin de tiyatroların da eğlence hayatının da başlayabileceğini belirterek, "Şartı bu bir ay içinde 25 milyon aşının tek doz olarak yapılması" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Her şey serbest için 25 milyon doz lazım…' başlıklı yazısında, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile eğlence hayatı ve sanat sektörünün durumu hakkında yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Süre konusunda her zamanki temkinliliği içinde davrandı, kesin bir takvime bağlamadı. Bunun yerine olması gerekenleri sıraladı ve bunların olması halinde en geç Temmuz ayının ilk haftasının arifesinde konserlerin de tiyatroların da eğlence hayatının da başlayabileceğini bildirdi. Şartı bu bir ay içinde 25 milyon aşının tek doz olarak yapılması.

'BioNTech olmalı'

Bu kadar insanın tek kol aşısının yapılmasının serbestleşme için yeterli olacağını belirtti. Şartı da bunun BioNTech aşısı olması.

Çünkü Biontech aşısının ilk doz etkisinin yüksek olduğu kanıtlanmış durumda. Bundan dolayı 25 milyon kişiye daha tek doz BioNTech aşısı yapılması halinde tam normalleşmeye geçilmesinin önünde bir engel olmayacağını Halk Sağlığı Uzmanı olarak garanti ediyor. Beklenti 14 Haziran’a kadar 14 milyon doz aşının daha gelecek olması.

Böylece bu ay içinde toplam 30 milyon doza ulaşılması hedefleniyor. Bunun yanına 8 milyon doz da damacana olarak gelip, Türkiye’de şişelenmesi hedeflenen Sinovac aşısı var. Bugüne kadar da 28 milyon kişi toplamda iki veya tek doz aşısını aldı…

Dolayısıyla bu kadar aşının devreye girmesiyle sayı 60 milyona yaklaşacağı için bir Malta gibi kitle bağışıklığına ulaşılmış olunacak…

Nasıl orada normalleşme sağlandıysa Türkiye’de de aynısının olması kaçınılmaz hale gelecek.

Ancak Prof. Dr. Akın’ın bu kapsamda bir uyarısı var.

Tedbirin yine de elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Önerisi Amfi tiyatro sistemi içinde konserlerin düzenlenmesi; yani dip dibe yerine ardı sıra dizilmiş oturma düzeninin olduğu bir sistemin ileride daha büyük rahatlamayı beraberinde getireceğine vurgu yaptı. Konserlerle birlikte tiyatro ve sinema salonlarında da buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti…

Endişesi vaka sayısında yeniden yükselmenin olması halinde Şili’deki gibi aşının da fayda etmeyeceği bir seviyeye çıkmamak."