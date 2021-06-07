Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptı.

İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda öğrenciler, sınıflarına girerek ders başı yaptı. © AA

İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda öğrenciler, sınıflarına girerek ders başı yaptı. © AA

İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda öğrenciler, sınıflarına girerek ders başı yaptı. © AA 1 / 3 © AA İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda öğrenciler, sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurmuştu:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir."

Öte yandan Bakan Selçuk, dün sosyal medya üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımla, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Kovid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.