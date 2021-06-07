Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 9 bin 429 oldu

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 429 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde vakaların toplamının 5 milyon 135 bin 866’ya ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 9 bin 429 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 9 bin 163 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.9 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede vakaların toplam sayısının 5 milyon 135 bin 866’ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın başkent Moskova’da (3 bin 266), St. Petersburg’da (854), Moskova bölgesinde (787), Nijniy Novgorod bölgesinde (158) ve Rostov bölgesinde (156) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 330 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 124 bin 117’ye yükseldiği kaydedildi. Bir önceki gün ise hayatını kaybedenlerin sayısı 351 olarak kayıtlara geçmişti.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 6 bin 756 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 743 bin 202’ye ulaştığını vurguladı.