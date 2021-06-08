BAE'nin Rusya Büyükelçisi: Sputnik V aşısı oldukça etkili ve güvenli

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Moskova Büyükelçisi Muhammed Ahmed el-Cabir, ülkesinde yapılan klinik testlerin Sputnik V aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Moskova Büyükelçisi Muhammed Ahmed el-Cabir, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ülkesinde yapılan klinik denemelerinin, aşının oldukça etkili ve güvenli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Rus basınına konuşan El Cabir, "Klinik araştırmalar ve denemelerin üçüncü aşama sonuçları Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91,4 ve kritik vakalara karşı etkinliğinin yüzde 100 olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Sputnik V'nin BAE'de onaylanması kararının, araştırma sonuçlarının aşının virüse karşı antikor üreterek etkili bir tepki oluşturduğu, kullanımının güvenli olduğu ve yasalara tam olarak uyduğunun görülmesinin ardından alındığını kaydetti.

Öte yandan BAE'nin binden fazla gönüllünün katılımıyla Sputnik V’nin klinik testlerinin üçüncü aşamasına katkıda bulunduğunu belirten Büyükelçi, şöyle devam etti: "Salgının ilk günlerinden itibaren Rusya ve BAE, binden fazla gönüllünün katılımıyla gerçekleşen klinik denemelerin yapıldığı BAE’de Rus Sputnik V aşısının tescili de dahil olmak üzere, koronavirüsle mücadelede ortak çabaların önemine vurgu yaptı."

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı BAE'de 21 Ocak'ta onaylanmıştı.