Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik V ve Sputnik Light yeniden aşılama için uygun

Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşıları Sputnik V ve Sputnik Light'ın, bu aşıları olanlar da dahil yeniden aşılamada etkili olacağını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sputnik Light aşısının 18-60 yaş arası tüm vatandaşların aşılanmasında ve yeniden aşılanmasında kullanılabileceği kaydedilirken, "Bu aşı, tam da bu yaş grubu üzerinde yapılan etkinlik testlerini başarıyla geçti. Daha yaşlı insanlar için Sputnik V aşısı kullanılıyor. Bu aşı aynı zamanda tüm erişkin kişiler için kullanım izni aldı" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, Sputnik Light aşısının daha çok gençlere yönelik olduğunu, Sputnik V aşısını olanlar yeniden aşılanması için başka bir aşı kullanması gerekeceğini açıklamıştı.