Moskova'da maske ve eldiven kullanımı üzerindeki denetimler sıkılaştırılıyor

Rusya'da Moskova Ana Kontrol Departmanı Başkanı Evgeniy Dançikov, başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dançikov, artan vaka sayısı nedeniyle başkent yetkililerinin halka açık yerlerde maske ve eldiven kullanımı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması kararı aldığını belirterek, "Moskova'da epidemiyolojik durum kötüleşiyor, vaka sayısı artıyor" dedi.

Bununla birlikte, sağlık kuralları ve düzenlemelerine uymayan işletmeler ve kuruluşlar üzerindeki denetimlerin de sıkılaştırılacağına vurgu yapan Dançikov, özellikle alışveriş ve eğlence merkezleri, kafeler, barlar, restoranlar, gece kulüpleri ve konser etkinlikleri üzerindeki kontrollerin artırılacağını kaydetti.

Dançikov, sağlık kuralları ve düzenlemelerine uymayan işletme ve kuruluşların 300 bin rubleden 1 milyon rubleye kadar para cezasıyla cezalandırılacağını, ihlallerin tekrarı durumunda 90 güne kadar kapatma cezası verilebileceğini ifade etti.

Ocak ayından bu yana en yüksek vakanın görüldüğü Moskova’da, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 124 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Şu ana kadar 20 bin 648 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 10 bin 407 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun 7 Mart’tan bu yana (10 bin 253) görülen en yüksek sayı olduğu belirtilmiş, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 124 bin 895’e yükseldiği kaydedilmişti.