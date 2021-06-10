‘On binlerce yabancı aşı yaptırmak için Rusya'ya gelmek istediğini bildirdi’

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Aleksandr Osaulenko, Rusya'da aşı yaptırmak isteyen turistlerinin sayısının yıl sonuna doğru on binlerce kişiye ulaşabileceğini ifade etti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Osaulenko, Rusya'da aşı yaptırmak isteyen turistlerin sayısının yıl sonuna doğru on binlerce kişiye ulaşabileceğini ifade etti.

Dış ülke vatandaşlarının aşı turları çerçevesinde Rusya'ya gelmek istediklerini daha önceden de bildirdiklerine dikkat çeken Osaulenko, aşı yaptırmak isteyenlerin hem RST’ye hem de Rusya’nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerine yapıldığını vurguladı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada ülkesinin, Kovid-19 karşı aşı olmak isteyenlere kapılarını açabileceği mesajını vermişti.

Hükümetten, yabancıların Rusya'da belirlenen ücret karşılığında güvenli bir biçimde aşı olabilmeleri için haziran sonuna kadar gereken düzenlemeleri yapmasını isteyen Rusya lideri şunları söylemişti: "Yerli ilaç sanayimiz aşı üretimini artırmaya hazır. Kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabilecek kapasitemizin olmasının yanında, yabancıların Rusya’ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz."