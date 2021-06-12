Sputnik V aşısının ilk partisi Zimbabve'ye ulaştı

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre başkent Harare'de Sputnik V aşısının devir teslimi için düzenlenen törene Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da katıldı.

Elçilik, "Aşının teslimatı, Rusya'nın yeni tip koronavirüsle mücadelede Zimbabve'ye verdiği destek kapsamında ALROSA Zimbabwe ortak girişiminin imkanlarıyla sağlandı" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Mnangagwa, Rusya'ya derin bir minnettarlık duyduğunu söyledi.

Mnangagwa, "Pandemi kkoşullarında Zimbabve halkı ve hükümetinin omuzlarındaki yükün farkında olan ALROSA Zimbabwe, hızlanan bu aşı kampanyasında Zimbabve halkına büyük ve zamanlaması iyi bir destek sağladı" dedi.

10 Mart'ta Zimbabve Enformasyon Bakanlığı, ülke makamlarının Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil ettiklerini duyurmuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.