Japonya parlamentosu, Tayvan'ın DSÖ'ye gözlemci olarak katılmasını destekleyen önergeyi kabul etti

Japonya parlamentosu Üst Kanadı Danışman Meclisi'nin (Sangiin), Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) katılmasını destekleyen bir önergeyi kabul ettiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberinde, Tayvan'ın DSÖ'nün yıllık toplantılarına gözlemci olarak katılmasını talep eden bir kararın Sangiin'den geçtiği kaydedildi.

Sangiin'in Japon hükümetini, Tayvan'ın DSÖ'ye katılımının sağlanması için uluslararası toplumla ortak çalışma yürütmeye çağırdığı belirtildi.

Ayrıca, Sangiin'de, Tayvan'ın DSÖ toplantılarında yer alarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yönetimindeki başarısının sırlarını paylaşamamasının 'küresel kayıp' olarak değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'ın tarafından yapılan açıklamada ise Sangiin'in bu adımının olumlu karşılandığı, Japonya gibi ülkelerle ilişkileri geliştirerek adanın uluslararası kuruluşlara üye olmasının sağlanabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Asamblesi, 24 Mayıs'ta Tayvan'ın yıllık toplantısının gündemine katkı sunmasına yönelik başvuruyu reddetmişti.