Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısı da 'helal' sertifikası aldı

Rusya Müftüler Konseyi’nin Uluslararası Standartlaştırma ve Sertifika Merkezi, “Epivakkorona aşısının helal sertifikasına uygun olup olmadığının incelenmesi adına geliştiricisi tarafından içeriğine ve üretim teknolojisine dair gerekti tüm bilgi sunulmuştur. İncelenen belgelere dayanarak, uzmanlarımız Epivakorona aşısına helal sertifikası verilmesini uygun görmüştür” açıklamasını yaptı.

Merkez’in açıklamasında, Epivakkorona aşısının içeriğinde bulunan ‘bakterilerin yasaklı olmayan mikroorganizmalar sınıfında yer aldığı’ belirtildi.

Ayrıca, ‘aşının üretimi sırasında bitki temelli ve mineral tuzlar içeren yenebilir bileşenler kullanıldığı, içinde yasaklı enzim ya da hormonlar da bulunmadığı’ kaydedildi.

Rusya’da ekim ayında tescil edilen Epivakkorona, ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle yürütülen yaygın aşılama programı kapsamında kullanılan bir peptid aşısı.

Ülkenin ilk tescilli aşısı Sputnik V de daha önce helal sertifikası almıştı. Türkiye dahil 67 ülkede kullanım için onaylanan Sputnik V, dünyanın da ilk tescilli koronavirüs aşısı.