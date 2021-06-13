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    Vladimir Putin- Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg

    Gintsburg: Çocuklar için koronavirüs aşısı 15 Eylül'e kadar hazır

    © Sputnik / Mihail Klimentyev
    Koronavirüs salgını
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    Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, 15-17 yaş arası çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının 15 Eylül'e kadar hazır olabileceğini söyledi.

    Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 15-17 yaş arası çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının 15 Eylül'e kadar hazır olabileceğini belirtti.

    Gintsburg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilim ve teknoloji alanında verilen devlet ödülleri töreninin ardından, ‘Çocuklar için geliştirilen koronavirüs aşısının ne zaman hazır olacağı’ sorusuna, “Yaroslavl'da size verilen sözü yerine getireceğiz. Belki 1 Eylül olmayabilir, ancak 15 Eylül’e kadar hazır olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

    Aşının 15 veya 20 Eylül’e kadar tescil edilmesinin beklendiğini, ancak ‘küçük bir sorun’ olduğuna vurgu yapan Gintsburg, “Burada 15-17 yaş arasındaki çocuklardan bahsediyoruz. Yurt dışındaki çalışmalar 12-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik yürütülüyor. Aşılamaya hemen başlayabilmek için en azından 13-14 yaş arası deneyiminin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ne kadar dil de döksem, bağırsam da sesimi duyuramıyorum. Bilgim mi yetersiz, ya da bir ağırlığım mı yok, bilemiyorum” diye sitem etti.

    Putin’in “Küçük çocuklar için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Gintsburg, 8 yaş üstü çocuklara intranazal aşı yaptıklarını belirterek, “Aynı aşıyı burun yoluyla veriyoruz, hiçbir yan etki yok, ateş yok, çok iyi koruyor” diye yanıtladı.

    'Kovid ile enfekte olunması gerektiği tavsiyesi yanlış; kalıcı hasarlar oluşabilir'

    Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, bazı doktorların ‘koronavirüsle enfekte olunması gerektiği’ şeklindeki tavsiyenin tamamen yanlış olduğunu belirterek, enfeksiyonun beyne, karaciğere, akciğerlere ve kan damarlarına etki edebileceğini ve kalıcı hasarlar oluşabileceğini kaydetti.  

    Gintsburg, “En şaşırtıcı olan şey, bunun doktorlar tarafından ve hatta meslektaşlarımız olan bazı akademisyenler tarafından dile getirilmesidir. ‘Hastalanın, korunmuş olacaksınız’ şeklindeki yaklaşımları kesinlikle anlamıyorum. Bu tamamen yanlış, insanlar sakat kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

    Koronavirüse yakalanan kişilerin ortaya çıkan komplikasyonlardan sonra, en az altı ay iyileşme süreciyle uğraştıklarını belirterek, “İmkanı olanlar altı ay boyunca çalışmıyor, sağlıklarının düzene girmesiyle uğraşıyorlar. Çünkü akciğerler adeta uçuyor” dedi.

    Putin’in “Bildiğim kadarıyla beyin damarları da etkileniyor” şeklindeki sözlerine Gintsburg, “Komplikasyonlar, Tanrı nereye gönderirse orada beliriyor. Bu bağışıklık kompleksinin nerede birikeceğini kimse bilmiyor. Beyinde de belirebilir, karaciğerde de akciğerlerde de. Ancak en çok akciğerlerde, çünkü her şey akciğer ve damarlardan geçiyor” diye karşılık verdi.

    İnsanlar koronavirüse karşı aşı olmaya teşvik edilmeli

    Gintsburg, insanların koronavirüse karşı aşı olmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Demokrasi harika bir şey, ancak insan sağlığıyla ilgili değil. İnsanları sağlıklarını korumaya teşvik etmek gerekiyor” dedi.

    Moskova’da günde yaklaşık 10 bin kişinin aşı yaptırdığına dikkat çeken Gintsburg, bunun 7-8 kat daha fazla olması gerektiğini belirterek “Bunun için tüm imkanlar mevcut” diye konuştu.

     

     

    Etiketler:
    Gamaleya Araştırma Merkezi, Vladimir Putin, Çocuk, Koronavirüs aşısı, Aleksandr Gintsburg
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