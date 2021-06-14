Rospotrebnadzor: Yeni Kovid-19 mutasyonlarının temel taşıyıcıları gençler

Rospotrebnadzor yetkili Pşeniçnaya, yeni Kovid-19 türlerini yakalayan gençlerin hastalığı daha kolay geçirdiğini ama bununla birlikte temel taşıyıcı olduklarını belirtti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Klinik ve Analitik Çalışma Direktör Yardımcısı Natalya Pşeniçnaya, Sputnik’e açıklamasında, “Yeni Kovid-19 mutasyonlarına kapılan gençlerde semptomlar, sezonluk viral solunum yolu enfeksiyonlarına benziyor, bu yüzden virüs taşıyıcıları bu semptomları ciddiye almıyor ve normal yaşamlarına devam ediyor” ifadesini kullandı.

Pşeniçnaya, “Bununla birlikte gençler, enfeksiyonun temel taşıyıcıları, Kovid-19’u aktif olarak yayıyorlar ve bunun sonuçlarının farkında bile değiller” dedi.