Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 1 milyonuncu aşının yapıldığı an

Sosyal medya hesabından, bugün 16:53 itibariyle bir milyon doz aşı yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının yapıldığı anın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?"

1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi? pic.twitter.com/VJ4gxOixuN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

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