ABD, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verecek

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19'un vücuda girdikten sonra yol açtığı belirtilerin hafifletilmesi için antiviral ilaçlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, şu anda klinik deney aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ilaç adayı için ABD yönetiminin 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı kaydedildi.

Söz konusu ilaçların hangi firmalar tarafından geliştirildiğine dair bir detay paylaşılmadı.

Is there a pill we could take to cure Covid-19? The US government is setting up a $3.2 billion program to find out. Here’s my @nytimes story on a major new initiative and why the search for a covid antiviral has been disappointing till now. https://t.co/zEILbycWcW — Carl Zimmer (@carlzimmer) June 17, 2021

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