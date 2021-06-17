Vektor Merkezi: EpiVakKorona ile aşılanan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor tespit edildi

Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, EpiVakKorona ile aşılanan gönüllerin yüzde 50'sinden fazlasında 9 ayda, yüzde 1002ünde ise aşılamadan sonraki 3-6 ayda antikor geliştiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Maksutov, "Gönüllüler üzerinde yapılan klinik araştırmaların bir ve ikinci aşamasında üç, altı ve dokuz ay süreyle gözlem yapıldı. Aşılamadan sonraki üç ve altı ayda gönüllülerin yüzde 100'ünde, dokuz ay sonra ise yüzde 50’sinden fazlasında antikor tespit edildi" dedi.

Maksutov ayrıca, klinik öncesi araştırmalar kapsamında geçen yılın ilkbaharında aşılanan alt primatlarda antikorların bir yıldan fazla sürdüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi tarafından peptid antijen bazında geliştirilen EpiVakKorona aşısı , 13 Ekim'de Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmişti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ülkenin ikinci aşısı olan EpiVakKorona’nın canlı virüs içermemesi ve yapay olarak sentezlenmiş peptitlerin kullanımı sayesinde antiviral bağışıklık oluşturduğunu ve üretim teknolojisi nedeniyle yüksek güvenlikli bir aşı olduğunu belirtmişti.