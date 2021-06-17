Rospotrebnadzor: Kovid-19 vaka sayısındaki artış tedbirleri yok saymaktan kaynaklanıyor

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, "Vaka sayısındaki artışın sebeplerinin başında, Kovid-19'a karşı korumada kullandığımız tedbirlere yönelik total nihilizm geliyor" ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a yakalananların büyük kısmının, 20 ilâ 49 yaş grubundaki insanların olduğunu söyleyen Popova, "Mutlaka aşı olmak gerekiyor ve bunu, mümkün olan en kısa zamanda yapmak gerekiyor" dedi.

Günlük vaka sayısındaki en büyük artışın Moskova kenti ve Moskova Bölgesi'nde tespit edildiğini anlatan Rospotrebnadzor Başkanı, "Bu durum göz önüne alındığında, temas sayısının en aza indirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.