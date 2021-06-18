Rusya’da belirli kategorilerde zorunlu aşılama getirilen dördüncü bölge Sahalin oldu

Rusya İnsan Sağlığını ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) Sahalin Bölge İdaresi’nin başkanı Olga Funtusova, belirli kategorilerdeki vatandaşlar için 21 Haziran itibarıyla zorunlu aşılamanın başlayacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Funtusova, "Salgınla ilgili çok çetin bir durumdayız. 1 Haziran’dan beri vaka sayısında artış var. Vaka sayıları bakımından Rusya’nın bölgeleri arasında sekizinci sıradayız" dedi.

21 Haziran itibarıyla zorunlu aşılamanın başlayacağını belirten Funtusova’nın açıklamasına göre, eğitim, sağlık sektörleri, sosyal koruma, sosyal hizmetler, kamu hizmetleri, enerji, ticaret sektörü, güzellik salonları, kozmetik sektörü, spa ve masaj salonları, hamam, sauna, fitness kulüpleri, yüzme havuzları, tüketici hizmetleri, yeme içme sektörü, toplu taşıma, tiyatro, müze, çocuk kampları ve tiyatro, sinema, konser salonu çalışanları bu kapsamda yer alacak.

Funtusova, her bir sektördeki çalışanların en az yüzde 60’ına aşı yapılacağını belirtti.

Funtusova, "Aşılama hızı yavaş. Günde 700-800 kişi aşılanıyor. 72 bin kişiye iki aşı da yapıldı. 1 Eylül’e kadar yetişkinlerin yüzde 60’ını aşılamamız gerekiyor. Neden 1 Eylül? Çünkü eylülde grip aşısı, üst solunum yolu enfeksiyonları sezonu başlıyor. Bu nedenle şimdi kendimizi Kovid’den korumamız gerek" dedi.

Daha önce Kemerova, başkent Moskova ve Moskova bölgesinde belirli kategorilerdeki vatandaşlar için zorunlu aşılama getirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Burada nüansları göz önünde bulundurmak çok önemli. Vatandaşların tamamı için zorunlu aşılamadan bahsedilmiyor. Ekonominin belirli alanlarında zorunlu aşılama söz konusu. Salgın dalgasının gidişatı hesaba katıldığında bu çok makul bir durum" dedi.

Peskov, valilerin kendi bölgelerindeki durumu gözeterek hareket ettiğini ifade etti.

Rusya’da 14 bin 57 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde 14 bin 57 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde 11 bin 205 kişi iyileşti, 416 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar 5 milyon 264 bin 47 vaka kaydedildi, 127 bin 992 can kaybı meydana geldi, 4 milyon 839 bin 705 kişi iyileşti.