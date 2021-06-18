Kayıt
12:37 18 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Aşı olana Adana kebap ikramı, Uğur Aydın

    Kovid aşısı olan ilk bin kişiye Adana kebap ikramı: 'Bu uygulamanın üzerine tüm Adana aşıyı yaptırır'

    © İHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (146)
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1044764356_0:138:3101:1882_1200x675_80_0_0_f10209a08cba22b849a3a5afefa3a285.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202106181044764426-kovid-asisi-olan-ilk-bin-kisiye-adana-kebap-ikrami-bu-uygulamanin-uzerine-tum-adana-asiyi-yaptirir/

    Adana’da bir kebapçı aşılamaya teşvik için aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Vatandaşlar duyurunun ardından aşılarını olup kebapçıya akın etti.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyada ise başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede aşı olanlara çeşitli ödüller vaat ediliyor.

    Adana’da ise bir kebapçı aşılamanın hızlı bir şekilde devam etmesi için dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.

    ‘İnsanların aşı olmasını bekliyoruz’

    Kebapçı Uğur Aydın, aşıya teşvik için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Koronavirüs nedeniyle uzun süre paket servisle devam ettik. Şimdi açıldık ve aşılama yapılırken de bir katkımız, teşvikimiz olsun diyerekten aşı vurulup gelen ilk bin kişiye kebap ikram ediyoruz. Şu ana kadar 700 kişi geldi ve onlara ücretsiz kebaplarını dağıttık. Şimdiyse geriye kalan insanların tek tek aşı olmasını bekliyoruz. Biz de aşılarımızı olduk” diye konuştu.

    ‘İkram destek için’

    Aşıyla birlikte eski günlere döneceklerine inandıklarını söyleyen Uğur Aydın, “Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Biz de Adanamızı temsil etmek için hem aşılamaya destek olsun diye kebaplarımızı ikram edeceğiz. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

    ‘Adana olarak kebaba düşkünlüğümüz var, teşvik amaçlı güzel bir uygulama’

    Kampanyayı sosyal medyada duyup gelen Selahattin Gökdağ isimli vatandaş, “Aşı olanlara kebap ısmarlayacağız duyurusunu görünce biz de aşımızı olup kebap yemeye geldik. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Bu uygulama çok güzel. Adana olarak zaten kebaba düşkünlüğümüz var. Herkesi aşı olmaya da kebap yemeye de bekleriz” dedi.

    İkinci doz aşısını olup kebap yemeye gelen Abdurrahman Karaikiz, “Aşı olmaya teşvik amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. İkinci dozumu yaptırdım. Geldim ben de kebabımı yiyorum. Adanalı için güzel bir uygulama. Bence bu uygulamanın üzerine tüm Adana aşıyı yaptırır” diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (146)
    Etiketler:
    Adana kebap, ikram, Teşvik, Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet