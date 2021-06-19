'Mutasyonlar nedeniyle Sputnik V'nin bileşiminde değişikliğe gerek yok'

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni ortaya çıkan Hint ve diğer suşları nedeniyle Sputnik V aşısının bileşiminde değişiklik yapmaya gerek olmadığını belirterek, antikor miktarının yüksek seviyede tutulması ve azalması durumunda yeniden aşılama yapılması gerektiğini kaydetti.

Rus basınına konuşan Gintsburg, "Düzenleyici şemamız doğrultusunda yeni bir aşı oluşturmak oldukça uzun bir zaman alır. Bilimsel kısım on gün, düzenleyici kısım ise üç ila dört ay sürebilir. Bu süre zarfında virüs mutasyona uğrar ve başka bir suş ortaya çıkar. Bu nedenle, Sars-CoV-2'nin mutasyonel aktivitesinin sürdüğü bir durumda, yeni suşlar için aşılar oluşturmak boş bir gayretten başka bir şey olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gintsburg, yüksek antikor titrelerinin mevcut aşılar ile korunması gerektiğine vurgu yaparak, 'doğru olanın önce Sputnik V ile aşılanma yapılması, ardından antikor miktarında düşüş olduğunda Sputnik Light aşısı ile tekrar aşılanma' olacağını belirtti.

Daha önce Gintsburg, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'da özellikle de başkent Moskova'da Kovid-19'un yeni mutasyonlarının ortaya çıktığını, bunun Hint varyantının yeni bir suşu olabileceğini belirtmiş ve söz konusu varyantların özelliklerinin ve diğer suşlardan farklılıklarının araştırıldığını dile getirmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, başkentte ortaya çıkan yeni Kovid-19 suşunun diğer varyantlara göre daha ağır geçirildiğini ve daha hızlı yayıldığını ifade etmişti.