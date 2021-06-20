Türkiye'de son bir haftada 7 milyon 773 bin 105 koronavirüs aşısı uygulandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son duruma göre son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar 41 milyon 485 bin 262 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 27 milyon 95 bin 368 kişiye ilk doz, 14 milyon 389 bin 894 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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