Seyahatlerde sahte PCR testine karşı yeni önlem

Türkiye'ye sahte PCR testiyle girmek isteyen yolcular için Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Yapılan değişiklikle birlikte yurt dışından Türkiye'ye yapılan uçuşlarla gelen belirli sayıda yolcular yeniden teste tabi tutulacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'ye girişler, en az 14 gün önce aşı yaptırdığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke tarafından düzenlenen belgeyi gösterenlerden ayrıca PCR testi raporu talep edilmeyeceği ve bu kişiler için karantina uygulanmayacağını hatırlatıldı.