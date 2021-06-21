Uzmanlar yanıtladı: Aşılar, Delta varyantına karşı ne kadar etkili?

Kovid-19 salgınında aşıların da etkisiyle rahatlama beklenirken daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantı endişe yaratıyor. Bilim insanları, bu varyanta karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Bazı laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre Delta varyantı, aşılara karşı, diğer varyantlardan daha fazla direnç gösteriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını aşıların geliştirilip uygulanmaya başlaması ve kısıtlamaların etkisiyle hızını önemli ölçüde yitirdi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla düşerken, SARS-CoV-2'ye bağlı ölümlerde de gözle görülür bir azalma kaydediliyor. Ancak uzmanlar tüm bu olumlu gelişmelere karşın temkinli olunması gerektiğini belirtiyorlar. Zira virüsün mutasyona uğrayan varyantları, ilk ortaya çıkan formatı karşısında çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olabiliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre bilim insanları özellikle daha tehlikeli olduğu belirtilen Delta varyantına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

SARS-CoV-2'nin ilk ortaya çıktığı formatından daha bulaşıcı olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, "endişe verici" olarak sınıflandırılan Delta varyantı dünya genelinde hızla yayılıyor.

İlk kez Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı şu anda çok sayıda ülkeye yayılmış durumda.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Delta mutasyonunun hızlı bir şekilde yayıldığını belirterek, ilgilileri dikkatli olmaları ve zamanında gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Delta varyantı bulaşan insanların hemen hastalık belirtisi göstermediğine dikkat çeken Montgomery, Alman Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı:

"Bu varyantın en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmaları. Böylece insanlar enfekte olduklarını fark etmeden (virüsü) başkalarına bulaştırabiliyor."

'Kısıtlamalara yeniden dönülebilir'

Montgomery, ülkelerin kısıtlamaları gevşetirken ve seyahat engellerini kaldırırken Delta varyantının etkisini de hesaba katmaları ve İngiltere'de olduğu gibi gerekirse yeniden kısıtlamalara başvurmalarını salık verdi.

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) en son verilerine göre, Delta varyant ülkenin 16 eyaletinin tamamında görüldü. Ancak Almanya'da Delta varyantının yaygınlık oranı tüm koronavirüs enfeksiyonları arasında yüzde 6.2 olarak belirlendi. Buna karşın İngiltere'de durum Almanya'dakinden çok farklı. Zira bu ülkede görülen tüm korona enfeksiyonlarının yüzde 96'sını DSÖ tarafından endişe verici olarak sınıflandırılan Delta varyantı oluşturuyor. İngiltere'de bu nedenle kısıtlamalara önemli ölçüde geri dönüldü.

Peki koronavirüs aşıları Delta mutantlarına karşı ne kadar etkili?

Bazı laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre Delta varyantı, aşılara karşı, SARS-Cov-2'nin diğer varyantlarından daha fazla direnç gösteriyor.

Haziran ayı başlarında "The Lancet" dergisinde İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırmada Delta varyantına uygulanan iki doz Pfizer/BioNTech aşısından sonra özgün virüs tipine göre vücutta altı kat daha düşük antikor geliştiği saptandı. Bu gerileme oranı ilk kez İngiltere'de tespit edilen Alfa varyantında 2.6 faktör, ilk kez Güney Afrika'da görülen Beta varyantında ise 4.9 faktör olarak belirlenmişti.