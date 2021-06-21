Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Yeterli aşılama olmadan salgın bitmeyecek

Kalabalık düğün, nişan, taziye, toplantı, piknik, yemek, eğlence vs vs dışarıda bile olsa çok riskli. Hele ki ülkemizde de büyük ihtimalle yayılmakta olan delta varyantının bulaşıcılığını düşününce çok daha tehlikeli. Kalabalık ortamda bulunmak zorundaysanız maskenizi ÇIKARMAYIN.