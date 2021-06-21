Kabine toplantısı başladı: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, maske zorunluluğu ve Pazar günü yasakları ele alınacak. Sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığıyla başladı.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ele alınacak.

NTV'nin haberine göre kademeli normalleşmede yeni adımların atılması bekleniyor. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği toplantıda değerlendirilecek.

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündemde. Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Turizmde KDV indirimi

Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.