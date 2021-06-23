Rusya ordusunda koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sağlandı

Savunma Bakanlığı'nda yapılan bir toplantıda konuşan İvanov, "Silahlı Kuvvetler personeline yönelik olarak yürütülen aktif aşılama kampanyası sayesinde orduda sürü bağışıklığı oluştu. Bugün itibarıyla askerlerin yüzde 85'i de dahil 900 binden fazla kişi aşılandı" dedi.

Savunma Bakanlığı başhekiminin kararıyla 18 Haziran'dan itibaren tüm kategorilerdeki askerler, sosyal tesislerde görev yapan işçiler için zorunlu aşılama uygulamasına başlandığını kaydeden İvanov, aşıların zamanında tedarik edilmesi için Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

İvanov, ilkbahar celp döneminde birliklere katılan tüm askerlerin 15 Temmuz'a kadar koronavirüse kadar aşılanacağını ekledi. Rusya'da ilkbahar celp döneminde 134 bin asker göreve başladı.