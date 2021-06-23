Hint uzman: Delta Plus varyantına yakalanmak için bir hastanın yanından maskesiz geçmek yeterli

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus varyantının son derece bulaşıcı olduğunu açıklayan Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Direktörü Randipa Guleriya, virüsün bir Kovid-19 hastasının yanından maskesiz geçmekle bile bulaşabileceğini söyledi.

Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Direktörü Randipa Guleriya, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus varyantının son derece bulaşıcı olduğunu belirtti.

India Today’in aktardığına göre Guleriya, “Delta Plus’a yakalanmak için bir hastanın yanından maskesiz geçmek yeterli. Güvenlik önlemlerine uyulması enfeksiyonun yayılmasını engellemeye yardımcı olacak. Ama yine de yeni varyantın monoklonal antikorlara direnci ve bağışıklığı "atlama" yeteneği endişe verici” ifadesini kullandı.

Guleriya, “Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu uzmanları Delta Plus varyantını inceliyor ve aşıların bu mutasyona karşı ne kadar etkili olduğunu öğreneceğiz” diye ekledi.

Daha önce Hindistan’da Delta Plus'ın görüldüğü kişi sayısının 40'a çıktığı bildirilmişti.