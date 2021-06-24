Prof. Dr. Ertuğrul’dan Delta varyantı uyarısı: Bu süreçten virüs galip çıkarsa dördüncü pikten söz etmeye başlayabiliriz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Delta varyantının Türkiye’de yayılmasının hızlanabileceğine dikkat çekerek, "Bu süreçten virüs galip çıkarsa dördüncü pikten söz etmeye başlayabiliriz" uyarısında bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Delta varyantının Türkiye’de yayılmasının hızlanabileceğini belirtti.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Ertuğrul, bu varyanta ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: