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    Yerli aşı çalışması, Kayseri Erciyes Üniversitesi

    Erciyes Üniversitesi Rektörü: Yerli aşı İngiliz varyantına karşı çok etkili, patent hakkı almayı düşünüyoruz

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    Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış “İlk aşının Erciyes Üniversitesi’nden çıkması bizi gururlandırıyor. İngiliz varyantıyla ilgili bir müjde vermek isterim. Yerli aşı İngiliz varyantına karşı çok etkili, patent hakkı almayı düşünüyoruz” dedi.

    Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Kovid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. 

    İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise Şubat ayında başladı ve 250 gönüllüye aşı uygulaması, 9 Nisan'da tamamlandı. Raporlama çalışmasının ardından Faz-3 çalışmalarına da başlandı. 

    Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, süreçten memnun olduklarını belirterek, “İlk aşının Erciyes Üniversitesi’nden çıkması bizi gururlandırıyor. Bu çalışmalar 16-17 merkezde devam ediyor. Biz onlarla da gurur duyuyoruz. İnşallah onlar da arkadan gelecekler ve 1 tane değil 1'den çok aşımız olacak, diye umut ediyoruz. İnşallah Faz-3 de çok iyi geçer ve bir an önce Turkovac aşımız ticarileşir ve yaygın kullanıma geçer, diye ümit ediyoruz” dedi. 

    ‘İngiliz varyantı ile ilgili bir müjde vermek isterim’

    Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıda İngiliz mutasyonuna karşı çalışma yapıldığını da kaydederek, “İngiliz varyantıyla ilgili bir müjde vermek isterim. Bu yeni sonuçlandı. Ekibimiz 2-3 aydır İngiliz varyantıyla ilgili çok yoğun bir çalışma yürütüyordu. İngiliz varyantına karşı hayvan deneylerinde çok etkin olduğunu, yüzde 100 koruma sağladığını Aykut Özdarendeli ve ekibinden öğrendim hatta onunla ilgili patent hakkı almayı düşünüyoruz” diye konuştu. 

    ‘Sadece Kovid-19 değil, kanser ve diğer enfekte hastalıklara karşı yeni aşı geliştirme projelerimiz var’

    Erciyes Üniversitesi olarak önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Çalış, "Şu anda çok güzel Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa ediyoruz. Oranın özelliği şu; bir aşıda ilk araştırmadan Faz-3’e kadar tüm imkanları orada sağlamış olacağız. Faz-1, Faz-2 ve Faz-3’te gönüllülere gerekli olan dozları da biz orada üretebileceğiz. Başkasına muhtaç olmadan kendi Faz-3’ümüzü de kendi üretimimizi de sağlamış olacağız. Sadece Kovid-19 değil bizim birçok projemiz var. Kanser ve diğer enfekte hastalıklara karşı yeni aşı geliştirme projelerimiz var. İnşallah orası tamamlandığında preklinik alışmadan Faz-3’e kadar dozlamayı da kendimiz üreterek, Faz-3 bitirebilecek bir merkez haline geleceğiz. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah üniversitemizden birçok aşı çıkarılacak ve ülkemize sunulacak" dedi.

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    Etiketler:
    Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi, Patent, varyant, Yerli aşı, TURKOVAC, Koronavirüs aşısı, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye
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