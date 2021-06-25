Yerli VLP koronavirüs aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geliştirilen yerli VLP koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Savaşçı “Bütün bu mutasyonlardan etkilenmeyecek şekilde 6 tane izotopu koruyucu etkisi var. Dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek'' diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren, yerli ve virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşıda önemli gelişmenin yaşandığını söyledi.

‘VLP aşısı izotopu koruyucu etkisi olması dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek’

Doç. Dr. Savaşçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da gönüllü olduğu VLP aşısının bütün mutasyonlara karşı etkili olacağını açıkladı.

''Bütün bu mutasyonlardan etkilenmeyecek şekilde 6 tane izotopu koruyucu etkisi var. Dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek'' diyen Doç. Dr. Savaşçı şöyle konuştu:

''Kendi halkımızı koruduğumuz gibi bütün insanlığa da koruyucu bir çare olarak çıkabilecek aşımızda çalışmalar çok hızlı şekilde ilerliyor. Bu açıdan çok umutluyuz, gerçekten gurur kaynağımız olacak ve tüm dünyada da bu aşıyı hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında güzel bir sunum elde edeceğimizi düşünüyoruz. Sonbaharda yetişirse VLP aşımız, bizim için insanlık için dünyamız için kurtarıcı aşı olarak görmekteyim. Bu teknolojinin dünyada uygulanırlığı sadece ülkemizde mevcut; dolayısıyla biz en önde gideceğiz bu anlamda.''

‘Bakanımız da yaptırdı, herhangi bir yan etki açıklanmadı’

Doç. Dr. Savaşçı, VLP aşısı faz çalışmalarında şu ana kadar ciddi yan etkiye rastlanılmadığını belirterek, "Bakanımız da yaptırdı, herhangi bir yan etki açıklanmadı. Umduğumuz gibi koruyuculuk oranı yüksek olursa mekanizma olarak da en çok mutasyonun olduğu 6 tane epitopu da etkilemediği için çok güçlü varyantlara karşı etkili olabileceğini düşündüğümüz aşı yapısında olduğu için çok umutluyuz'' dedi.